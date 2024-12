La voce di mercato che si fa sempre più insistente da qualche giorno

Da settimane si parla dell’arrivo di un difensore centrale. Il primo nome, il primo obiettivo da settimane, è Danilo, in uscita dalla Juventus dato che non rinnoverà ed è in scadenza e non sembra aver riscaldato il cuore di Thiago Motta, costretto a schierarlo più che altro per l'emergenza difensiva.

Da qualche settimana, la grande novità è la ricerca, secondo gli esperti di mercato, di un altro ruolo, quello di un centrocampista, di una mezzala alla Zielinski che sappia unire centrocampo e attacco, una sorta di rifinitore per caratteristiche. C’è già un nome: è quello di Fagioli, in uscita dalla Juventus. Il Napoli col passaggio al 4-3-3 cerca un altro interno di centrocampo. Ma la priorità resta il difensore centrale.