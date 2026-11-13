Tuttonapoli Da Neres a Di Lorenzo e Buongiorno: la scaletta rientri infortunati, giocatore per giocatore

Napoli, Allegri attende il recupero degli infortunati: ecco quando torneranno Neres, Spinazzola, Lobotka, Di Lorenzo, Buongiorno e gli altri.

Il Napoli si prepara alla ripresa del campionato con l'obiettivo di recuperare gradualmente gli uomini attualmente indisponibili. La sosta per le nazionali permetterà a Massimiliano Allegri di ritrovare alcune pedine importanti, anche se per rivedere la rosa quasi al completo bisognerà aspettare gennaio. I primi a rientrare parzialmente in gruppo saranno David Neres, Costantino Favasuli e Leonardo Spinazzola, mentre per gli altri infortunati il programma prevede tempi differenti. Intanto, contro il Torino tornerà a disposizione Luca Marianucci, che aveva saltato la sfida con la Lazio per squalifica.

Napoli, tutti i tempi di recupero degli infortunati: da Neres a Buongiorno

Neres e Favasuli potrebbero tornare tra i convocati già contro il Torino, mentre per Spinazzola e Benoît Badiashile il rientro è previsto tra la sfida di Champions League contro il Manchester City e quella di campionato con il Sassuolo. Sono attesi a breve aggiornamenti anche sulle condizioni di Alisson Santos, per il quale non è stata ancora indicata una data precisa. Bisognerà invece attendere dicembre per Giovanni Di Lorenzo e Stanislav Lobotka, entrambi ancora alle prese con i rispettivi percorsi di recupero. L'ultimo a tornare sarà Alessandro Buongiorno, fermo dall'estate: il suo rientro è attualmente previsto per gennaio. Allegri dovrà dunque gestire una ripresa graduale degli effettivi, con l'organico destinato a ritrovare maggiore completezza soltanto nelle prossime settimane.