Tuttonapoli Nel reparto più importante del Napoli non ci sono più intoccabili

Il Napoli prepara una rivoluzione a centrocampo: da De Bruyne ad Anguissa, passando per Lobotka e McTominay, nessuno è più considerato incedibile.

Il Napoli è pronto a mettere mano al reparto che più di ogni altro ha trascinato la squadra nelle ultime stagioni: il centrocampo. Da Stanislav Lobotka a Frank Anguissa, passando per Kevin De Bruyne, non ci sono più intoccabili. E persino Scott McTominay, leader tecnico degli azzurri, potrebbe non essere considerato incedibile in senso assoluto davanti a un'offerta davvero irrinunciabile. Una svolta significativa, perché proprio la mediana è stata il motore realizzativo del Napoli fin dal primo anno di Antonio Conte. Nella stagione dello Scudetto McTominay e Anguissa hanno garantito un contributo offensivo superiore a quello degli attaccanti, mentre quest'anno sono ancora i centrocampisti a guidare la classifica marcatori azzurra, con De Bruyne e lo scozzese davanti a tutti.

Napoli, rivoluzione a centrocampo: De Bruyne e Anguissa possono partire

Il futuro di De Bruyne resta aperto. Il belga, ieri a segno con la propria nazionale contro la Turchia, non ha ancora preso una decisione sulla permanenza e il Napoli sarebbe disposto a valutare eventuali proposte. Discorso simile per Anguissa, il cui rinnovo non è arrivato: dopo una stagione praticamente compromessa dagli infortuni, il camerunese non ha ancora ritrovato il rendimento dei suoi anni migliori e potrebbe salutare anche in anticipo davanti a un'offerta importante.

Lobotka non fa eccezione?

Anche la posizione di Lobotka, attualmente infortunato, non sarebbe più blindata. Il Napoli non ha fretta di cedere, ma la direzione sembra tracciata: il centrocampo sarà profondamente ristrutturato, anche a costo di rinunciare ad alcuni dei protagonisti dei successi recenti. Proprio nel reparto che ha fatto la differenza, oggi nessuno può più sentirsi intoccabile.