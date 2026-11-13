Tuttonapoli Beukema è l'unico non infortunato che ha lavorato durante la pausa: svelato il motivo

Sam Beukema ha rinunciato ai giorni di riposo concessi da Allegri per lavorare sulla condizione fisica. Il retroscena raccolto da Tuttonapoli.net.

Non tutti i calciatori del Napoli hanno approfittato dei cinque giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri durante la sosta per le nazionali. Tra questi c'è Sam Beukema, che ha deciso di continuare ad allenarsi anche durante la pausa. A rivelare la scelta del difensore olandese era stato, due giorni fa, il direttore sportivo Giovanni Manna. Una decisione personale, legata alla volontà di migliorare la propria condizione atletica e farsi trovare pronto alla ripresa degli impegni ufficiali.

Beukema, lavoro extra a Castel Volturno: il problema estivo al tendine d'Achille

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttonapoli.net, alla base della scelta di Beukema ci sono le difficoltà fisiche affrontate durante l'estate a causa di un problema al tendine d'Achille. Il centrale olandese avvertiva infatti di essere ancora indietro di condizione rispetto ai compagni e ha voluto sfruttare questi giorni senza partite per recuperare terreno. Da qui la decisione di allenarsi volontariamente anche durante il periodo di riposo, con l'obiettivo di raggiungere la migliore forma possibile e presentarsi nelle condizioni ideali alla ripresa del campionato.