Lavezzi, racconto shock dall’Argentina: "Sentiva voci, ha iniziato a farsi male con delle forbici”

Ezequiel Lavezzi si trova ricoverato in una clinica, la Dharma, per la cura delle dipendenze e della salute mentale nel quartiere di Boedo. La giornalista argentina Estefi Berardi ha rivelato nuovi dettagli sulle condizioni del Pocho: “All'improvviso il Pocho è diventato molto nervoso, molto nervoso. Ha cominciato a sentire delle voci e ha pensato che venissero a cercarlo o che lo stessero inseguendo, e si è spaventato moltissimo.

Si è spaventato così tanto ed è diventato così grave che ha afferrato un paio di forbici e ha iniziato a farsi male. Il fratello ha cercato di calmarlo, non ci sono stati litigi. Lavezzi non è una persona piccola, quindi è finito per farsi male alla clavicola. El Pocho ha una questione giudiziaria con la sua ex, Natalia Lonbardo, e ha pensato che potesse essere lei a cercarlo".