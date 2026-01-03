Lazio-Napoli, coreografia speciale all’Olimpico: l’appello del tifo organizzato biancoceleste
In occasione di Lazio-Napoli, in programma domenica 4 gennaio alle 12.30 allo Stadio Olimpico, il tifo organizzato biancoceleste prepara una coreografia ambiziosa e articolata. Ai microfoni di Radio Laziale, durante la rubrica Matchday, due rappresentanti hanno chiesto la massima collaborazione dei tifosi.
Fondamentale seguire le indicazioni dei megafoni e del volantino, entrare allo stadio con anticipo, non cambiare posto e partecipare attivamente. La coreografia si svilupperà in più fasi e richiederà attenzione e precisione. Centrale anche l’uso della sciarpa, da tenere rigorosamente al collo, per un colpo d’occhio che promette di fare il giro del mondo.
04 gen 2026 12:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Lazio
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
