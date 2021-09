Le qualificazioni incombono su Napoli-Juve: Lozano risparmiato

Le qualificazioni per i Mondiali in Qatar 2022 delle zone Nord-Centro America e Sud America peseranno come un macigno su Napoli-Juventus.

BIANCONERI A RISCHIO NAPOLI - Sei calciatori della Juventus rischiano infatti di saltare la sfida di sabato 11 contro il Napoli. Cuadrado, Dybala, Danilo, Alex Sandro, Bentancur e McKennie giocheranno con le rispettive nazionali le gare di qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022 nella notte tra giovedì e venerdì prima di imbarcarsi e tornare in Italia. Sarà una corsa contro il tempo che però difficilmente però permetterà ai nazionali bianconeri di scendere in campo alle 18 contro gli azzurri.

LOZANO NON CONVOCATO - Stesso discorso per David Ospina, che dovrà sostituire tra i pali l'infortunato Meret. Il portiere colombiano giocherà venerdì notte all'una (ora italiana) la gara di qualificazione contro il Cile. Il Napoli probabilmente cercherà dialogherà con la Federazione colombiana per ceracare di evitare la gara all'estremo difensore. Discorso diverso invece per Hirving Lozano, il messicano non è stato convocato dal Ct Gerardo Martino per le gare di qualificazione contro Giamaica, Costarica e Panama. El Chucky, dopo il grave infortunio rimediato quest'estate in Gold Cup, è stato risparmiato e potrà allenarsi con il resto del gruppo azzurro a Castel Volturno.