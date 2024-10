Le tre sorprese del Napoli al fantacalcio

All'alba della nuova stagione, in tema di fantacalcio, i dubbi erano tanti. Se Lukaku, Kvaratskhelia o Di Lorenzo - oltre gli altri nuovi come Neres e McTominay - rappresentavano delle certezze, tante altre erano le incognite. Eppure col primo posto, la brillantezza nel gioco e la serenità ritrovata le sorprese sono state tante. Ne scegliamo tre: Meret, Rrahmani e Lobotka.

Non per le qualità dei singoli ma per il contesto di riferimento e i voti in base al rendimento della squadra. Meret, ad eccezione di Verona, ha collezionato diversi clean sheet, prima del ko. Ma è un portiere che ha anche compiuto diverse parate decisive. Voti sempre alti e bonus per la porta inviolata. Rrahmani e Lobotka, invece, hanno collezionato voti altissimi. Mai sotto il 6.5. Probabile che in estate in sede d'asta siano andati via con pochi crediti. Oggi la loro valutazione sarebbe molto più elevata.