Ufficiale Lega Serie A, è della Roma il miglior giocatore di marzo: superato Barella

vedi letture

Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di marzo è stato assegnato al calciatore della Roma Artem Dovbyk. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Roma-Hellas Verona, in programma sabato 19 aprile 2025 alle ore 20.45 allo stadio “Olimpico” di Roma.

I voti dei tifosi, combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Artem Dovbyk, che ha superato campioni del calibro di Barella (Inter), Da Cunha (Como), Fagioli (Fiorentina), Orsolini (Bologna), Solet (Udinese).

La sestina - si legge nel comunicato della Lega Serie A - era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 27ª alla 30ª della Serie A Enilive 2024/2025.

"Artem Dovbyk continua la sua crescita, di pari passo con i brillanti risultati della Roma - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Le tre reti realizzate dall’attaccante ucraino nel mese di marzo sono state decisive per portare punti preziosi ai giallorossi nella lotta per un posto nelle prossime competizioni europee. Al suo primo anno in Serie A, Dovbyk, ha già segnato 11 gol "pesanti", affermandosi come un centravanti completo, una punta pura capace di occupare l’area di rigore con la sua grande fisicità e di trovare la via del gol con diverse soluzioni".