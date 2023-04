Lite all'esterno del Maradona: tifoso accoltellato da automobilista

Lite per motivi di viabilità prima del derby campano Napoli-Salernitana.

Lite per motivi di viabilità prima del derby campano Napoli-Salernitana. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, mentre la folla di tifosi azzurri festanti era in attesa di entrare allo stadio Maradona, un automobilista che aveva fretta di passare con la sua auto ha causato una rissa con accoltellamento per motivi di viabilità. L'automobilista, una volta sceso dalla propria autovettura, si è avvicinato ad un gruppetto di tifosi e ha sferrato una coltellata in pieno petto ad un 38enne di Napoli prima di dileguarsi. La persona ferita è stata soccorsa e portata subito nel vicino ospedale San Paolo dove gli è stata prescritta, per fortuna, una prognosi di soli 10 giorni.

Il fendente non ha intaccato organi vitali, le sue condizioni erano piuttosto buone ed è stato dimesso. Il suo aggressore è invece ricercato dalle forze dell'ordine.