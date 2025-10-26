Prima pagina Litigi e polemiche, Gazzetta dello Sport apre con Napoli-Inter: "Cima al veleno"

"Cima al veleno". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il riferimento è al successo del Napoli per 3-1 sull'Inter ieri sera al "Maradona" ma soprattutto alle polemiche che ci sono state al termine del match con Marotta che ha contestato l'operato del direttore di gara e Conte che ha parlato dell'atteggiamento dello stesso presidente nerazzurro. Senza tenere conto del litigio in campo fra l'allenatore azzurro e Lautaro.