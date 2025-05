Lo Scudetto di McTominay: l'Mvp del campionato e quella sliding door del 13 agosto

vedi letture

Tuttonapoli.net celebra, uno dopo l'altro, tutti i protagonisti dello Scudetto

Il trionfo del Napoli è pura esaltazione collettiva, enorme organizzazione difensiva e non solo, eppure gira fortemente intorno ad un nome ed una data. Il nome è quello di Scott McTominay, forza della natura inespressa in uno United al collasso e la data è quella del 13 agosto. Alle visite mediche a Roma per conto del Napoli non c'è McTominay, ma Marco Brescianini. Circa 12mln di euro stanziati per il centrocampista offensivo reduce da un buon anno al Frosinone, ma dopo le visite la firma non arriva. Il Frosinone gioca al rialzo, il Napoli che già non era convinto riceve segnali positivi da Manchester e così Brescianini fa dietrofront e si dirige a Bergamo. "Napoli beffato", raccontano gli esperti di mercato "che figuraccia", l'opinione diffusa, ma in realtà già nei giorni seguenti è chiara la scelta di Napoli.

Molti restano perplessi "circola che prenderanno un nome più forte ed esperto solo per giustificarsi della beffa dell'Atalanta" ed invece il Napoli chiude un'operazione da 30mln di euro. Il 29 agosto in migliaia lo attendono a Capodichino, Conte cambia subito modulo per inserirlo e l'impatto è travolgente. Oltre la doppia cifra di reti, come nemmeno Hamsik all'esordio nel Napoli e aggiungendo anche i 6 assist neanche l'impatto shock di un fenomeno come Kakà può (numericamente) reggere il confronto. Primo anche per km percorsi, prestazioni totali in entrambe le fasi, quasi da gigante in mezzo ai bambini: così è diventato l'Mvp del campionato. Non tra i centrocampisti, ma in assoluto. Se proprio bisogna fare un nome nel collettivo di Antonio Conte, dunque, non può che essere quello di Scott McTominay, il gigante arrivato dalla Scozia e che ha giganteggiato in Serie A.

TROFEI VINTI - Scudetto (2024-25), Coppa di Lega inglese: 2 Man United (2016-2017, 2022-2023), Coppa d'Inghilterra: 1 Man United (2023-2024), Europa League: 1 Man United (2016-2017)