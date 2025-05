Lo Scudetto di Olivera: il lottatore uruguagio, salvagente di Conte nel finale

Mathias Olivera è uno di quelli che c'era già due anni fa, e che pure ha vissuto il disastro del 2023/24. Adesso però, come tutti gli altri si è preso la sua rivincita entrando per sempre nella storia del Napoli: ha alzato il suo secondo scudetto con questa maglia. 32 presenze in campionato e 2 assist, uno dei titolari nello schacchiere di Antonio Conte.

Il difensore uruguagio ha lottato in ogni partita, non risparmiandosi mai neanche una goccia di sudore. Dal primo momento l'allenatore azzurro lo ha ritenuto parte integrante dell'ossatura della squadra: salvo alcune gare saltate per infortunio, ha sempre giocato ed è stato un jolly nelle mani di Conte. Lo ha schierato sia come quarto di centrocampo nel 3-4-2-1 di inizio stagione, sia nel 4-3-3 successivo e soprattutto nel 4-4-2 delle ultime partite di Serie A. È in quei match, peraltro decisivi per lo Scudetto, che è uscita fuori l'essenza di Mathias Olivera: per infortunio erano assenti sia Juan Jesus che Buongiorno, Rafa Marin non era ritenuto pronto, e allora Conte si è aggrappato a lui come un salvagente posizionandolo sul centro-sinistra della difesa. Risultato? Al netto dell'errore contro il Genoa, sono 4 clean sheet in 5 gare.

TROFEI VINTI - Scudetto: 2 Napoli (2022-23, 2024-25), Campionato uruguaiano: 1 Nacional (2016), Campionato sudamericano Under-20 (Ecuador 2017)