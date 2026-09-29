Ufficiale Scozia-Svizzera, le formazioni ufficiali: la scelta su Gilmour

Billy Gilmour parte titolare nella sfida tra Scozia e Svizzera, valida per la seconda giornata del gruppo 1 di League B della Nations League.

È una sfida importante per gli equilibri del gruppo 1 di League B quella tra Scozia e Svizzera, in programma alle 20.45 ad Hampden Park, a Glasgow. La nazionale scozzese arriva dal pareggio all’esordio contro la Slovenia, mentre la Svizzera ha iniziato il proprio cammino con un netto 3-0 sulla Macedonia del Nord.

Scozia-Svizzera, Gilmour guida la mediana

Tra i titolari scelti dal commissario tecnico Pocognoli c’è anche Billy Gilmour. Il centrocampista del Napoli è stato confermato dal primo minuto e avrà il compito di guidare la mediana scozzese nella sfida contro la Svizzera, indicata tra le principali candidate al primo posto nel girone.