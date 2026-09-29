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Scozia-Svizzera, le formazioni ufficiali: la scelta su Gilmour
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Billy Gilmour parte titolare nella sfida tra Scozia e Svizzera, valida per la seconda giornata del gruppo 1 di League B della Nations League.
È una sfida importante per gli equilibri del gruppo 1 di League B quella tra Scozia e Svizzera, in programma alle 20.45 ad Hampden Park, a Glasgow. La nazionale scozzese arriva dal pareggio all’esordio contro la Slovenia, mentre la Svizzera ha iniziato il proprio cammino con un netto 3-0 sulla Macedonia del Nord.
Scozia-Svizzera, Gilmour guida la mediana
Tra i titolari scelti dal commissario tecnico Pocognoli c’è anche Billy Gilmour. Il centrocampista del Napoli è stato confermato dal primo minuto e avrà il compito di guidare la mediana scozzese nella sfida contro la Svizzera, indicata tra le principali candidate al primo posto nel girone.
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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