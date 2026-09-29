Ultim'ora Bari, svolta decisiva: la Procura rinuncia alla liquidazione, decisivi gli 11mln di Filmauro

Svolta per il Bari: la Procura rinuncia alla richiesta di liquidazione dopo l’impegno finanziario da 11,1 milioni di Filmauro.

Svolta nel procedimento che coinvolge la SSC Bari. Come riferito da PianetaBari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha formalmente rinunciato alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale presentata lo scorso 7 luglio, chiedendo anche l’estinzione del procedimento. L’atto è stato depositato il 29 settembre, dopo la memoria di controreplica presentata dal club il 25 settembre e soprattutto dopo il nuovo impegno assunto da Filmauro S.r.l. per garantire il sostegno finanziario alla società biancorossa.

Filmauro garantisce fino a 11,1 milioni per il Bari

Determinante è l’impegno irrevocabile della controllante a mettere a disposizione del Bari fino a 11,1 milioni di euro, sulla base delle necessità indicate nel budget di tesoreria per la stagione 2026/27. Il piano prevede 2 milioni entro il 31 ottobre 2026 e successivi versamenti da un milione al mese tra novembre e giugno, oltre agli 1,1 milioni già corrisposti il 30 luglio. Le somme saranno versate in conto capitale, senza obbligo di rimborso e indipendentemente dai risultati sportivi o dalla categoria. Secondo quanto riportato, per la Procura il nuovo impegno rappresenta una risorsa certa e concretamente azionabile a tutela dei creditori e della continuità aziendale, determinando così il venir meno delle ragioni alla base della richiesta di liquidazione.