Ufficiale Manchester City colpevole! Verdetto durissimo: "Violate regole finanziarie per un decennio"

Manchester City giudicato colpevole delle violazioni finanziarie contestate dalla Premier League. Il club respinge le accuse e annuncia ricorso.

Terremoto nel calcio inglese. Una Commissione indipendente ha giudicato il Manchester City colpevole delle accuse relative alle violazioni delle regole finanziarie della Premier League contestate nell’arco di nove stagioni, dal 2009/10 al 2017/18, oltre che della maggior parte delle contestazioni sulla mancata collaborazione durante l’inchiesta. Secondo le motivazioni riportate, al centro del procedimento ci sarebbero contratti con partner commerciali attraverso i quali una parte dei finanziamenti sarebbe stata sostenuta dall’Abu Dhabi United Group (ADUG), con conseguenze sulla rappresentazione di ricavi e costi nei bilanci. La Commissione ha parlato di “chiaro intento di aggirare le regole della Premier League” e di “sforzi concertati per fermare e frustrare le indagini”. Le eventuali sanzioni saranno stabilite in una successiva udienza.

Manchester City annuncia battaglia: “Siamo innocenti rispetto alle accuse”

Immediata la reazione del Manchester City, che contesta il verdetto e ha annunciato ricorso. Nel comunicato del club si legge: “Il club è deluso e sorpreso dall'opinione della Commissione”. I Citizens ribadiscono la propria posizione: “Siamo innocenti rispetto alle accuse mosse dalla Premier League ed esiste un corpo completo di prove inconfutabili a sostegno delle nostre posizioni. Il club sarà implacabile e proattivo in tutte le sedi normative e legali appropriate”. Il City ritiene inoltre che la decisione contenga “chiari errori materiali, di diritto, di principio e di fatto”. Si apre dunque una nuova fase del procedimento, con il club intenzionato a contestare formalmente le conclusioni della Commissione.