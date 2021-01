Lozano convince tutti: voto unanime sui quotidiani per il Chucky

Un voto unanime, per una prestazione convincente. Hirving Lozano è stato il trascinatore del Napoli nella sfida di ieri contro lo Spezia: il messicano colpisce anche da centravanti, firmando il dodicesimo gol stagionale. In campionato, contro lo stesso avversario e giocando nella stessa posizione, non andò benissimo, stavolta è l'esatto contrario. Gli bastano 45' per portare la squadra di Gattuso in semifinale. Chucky è finalmente diventato grande?

Le pagelle di Lozano

Tuttomercatoweb.com 7

La Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 7

TuttoNapoli 7