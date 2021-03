Lozano recuperato? Il Napoli vuole esserne sicuro: nuova ecografia per il Chucky

Oggi Hirving Lozano si è allenato completamente in gruppo, dopo aver svolto una piccola parte in solitaria, supplementare rispetto al resto della squadra. Ma prima di decidere se portarlo o meno a Milano per la partita col Milan gli sarà fatta un'ulteriore ecografia. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui quello del Napoli è un modo per non aver nessun tipo di dubbio sulle condizioni fisiche del Chucky, ai box dal 13 febbraio scorso.