Lucca e Milinkovic out dall'allenamento: indizio di mercato?
Vanja Milinković-Savić non ha preso parte alla seduta di allenamento pomeridiana del 10 agosto. Il portiere non è quindi sceso in campo insieme al resto della squadra. La sua assenza ha rappresentato uno degli elementi più significativi della sessione odierna, considerando il ruolo ricoperto dal giocatore e l’importanza delle sedute di lavoro in vista dei prossimi impegni. Al momento, tuttavia, non sono emersi ulteriori dettagli sulle ragioni che hanno portato alla sua mancata partecipazione all’allenamento.
Lucca presente, ma resta in panchina
Situazione differente per Lorenzo Lucca, che ha regolarmente raggiunto il campo di allenamento, ma non ha svolto la seduta insieme ai compagni. L’attaccante si è infatti accomodato in panchina, senza prendere parte al lavoro previsto dallo staff tecnico. La sua presenza sul terreno di gioco, dunque, non si è tradotta in un coinvolgimento diretto nell’allenamento pomeridiano. Per entrambi i giocatori sarà necessario attendere eventuali aggiornamenti da parte del club per comprendere meglio la situazione e le motivazioni alla base delle rispettive gestioni.
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