Prima pagina Di Gregorio in tilt, Tuttosport sulla Juve: "Suzuki è troppo imPORTAnte"

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L'errore di Di Gregorio nell'amichevole tra Juventus e Chelsea fa balzare in pole la necessità di un portiere per Spalletti.

"Suzuki è troppo imPORTAnte". Con un gioco di parole Tuttosport apre la sua prima pagina, facendo riferimento alla Juventus e alle manovre tra i pali dopo l'errore di Di Gregorio nell'amichevole contro il Chelsea. Spazio anche al Milan: "La musata di Amorim. Già al bivio". E sulla Roma: "Ahi Roma! Gasperini ora sbotta".