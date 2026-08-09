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Lukaku-Fenerbahce, Corriere dello Sport: "Il Napoli fa largo a Gabriel Jesus"
L'avvicinamento di Romelu Lukaku al Fenerbahce può far partire l'assalto del Napoli a Gabriel Jesus dell'Arsenal.
C'è spazio anche per il Napoli sulla prima pagina del Corriere dello Sport. "Il Napoli fa largo a Gabriel Jesus", si legge nel titolo. Con Lukaku verso il Fenerbahce si avvicina il brasiliano dell'Arsenal. Va trovata però prima la quadra col Fenerbahce per Big Rom: agente in ritiro anche per questo motivo.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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