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Lukaku-Fenerbahce, Corriere dello Sport: "Il Napoli fa largo a Gabriel Jesus"

Lukaku-Fenerbahce, Corriere dello Sport: "Il Napoli fa largo a Gabriel Jesus"
Oggi alle 08:30Notizie
di Pierpaolo Matrone
L'avvicinamento di Romelu Lukaku al Fenerbahce può far partire l'assalto del Napoli a Gabriel Jesus dell'Arsenal.

C'è spazio anche per il Napoli sulla prima pagina del Corriere dello Sport. "Il Napoli fa largo a Gabriel Jesus", si legge nel titolo. Con Lukaku verso il Fenerbahce si avvicina il brasiliano dell'Arsenal. Va trovata però prima la quadra col Fenerbahce per Big Rom: agente in ritiro anche per questo motivo.