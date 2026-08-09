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Il quarto test finisce 1-1, Il Roma: "Napoli, pari col Celta Vigo"

Il quarto test finisce 1-1, Il Roma: "Napoli, pari col Celta Vigo"
Oggi alle 09:30Notizie
di Pierpaolo Matrone
"Dopo il gol di Di Lorenzo, pasticcio Meret-De Bruyne". L'ultimo test invece sarà tra qualche giorno con l'Aris Salonicco.

Il Napoli non va oltre l'1-1 nella quarta amichevole stagionale contro il Celta Vigo. "Napoli, pari col Celta Vigo", titola in prima pagina Il Roma. "Dopo il gol di Di Lorenzo, pasticcio Meret-De Bruyne". L'ultimo test invece sarà tra qualche giorno con l'Aris Salonicco.