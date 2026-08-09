Prima pagina Napoli-Celta Vigo 1-1, Il Mattino: "Azzurri, vincono solo gli errori"

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Il Napoli non va oltre il pareggio nella quarta amichevole contro il Celta Vigo e Il Mattino titola in prima pagina: "Azzurri, vincono solo gli errori". E' questo il titolo del quotidiano, che sottolinea l'errore di Meret e De Bruyne.