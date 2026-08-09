Ufficiale Diana Bianchedi è il nuovo capodelegazione della Nazionale: l'annuncio di Malagò

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Il presidente della FIGC Malagò: "Il calcio non deve essere più percepito come una realtà a parte, Diana gode di prestigio e credibilità internazionale"

Diana Bianchedi è il nuovo capodelegazione della Nazionale. L'annuncio a sorpresa è arrivato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò che - 48 giorni dopo l'inizio del suo mandato - chiude il cerchio dopo aver scelto di ripartire da Mancini, Ranieri e Zola. "Una scelta che risponde a un’esigenza o, meglio, richiesta degli appassionati, della gente, degli italiani: il calcio non deve essere più percepito come una realtà a parte, Diana gode di prestigio e credibilità internazionale, bicampionessa olimpica, un curriculum fatto di studi e specializzazioni, laurea in medicina, master sportivi e manageriali, ruolo apicale in Milano Cortina e vicepresidente vicaria del Coni...", ha detto alla 'Gazzetta dello Sport' Malagò che poi ha aggiunto. "Essere vicepresidente vicaria del Coni e, allo stesso tempo, il volto istituzionale dell’Italia del pallone che viaggia è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi...".

Chi è Diana Bianchedi

Classe '69, nata a Milano, ex schermitrice italiana specializzata nel fioretto. Ha ottenuto i suoi principali successi nelle gare di fioretto a squadre: cinque ori Mondiali tra il 1991 e il 2001, due ori olimpici: a Barcellona nel 1992 e a Sydney nel 2000. Carriera importantissima la sua anche a livello individuale: due bronzi mondiali nel 1995 e nel 1997, un argento agli Europei nel 1995, un quinto posto ai Giochi Olimpici di Sydney. Conclusa la carriera agonistica, ha intrapreso quella da dirigente sportivo e il 18 aprile 2001 fu eletta vicepresidente nell'esecutivo del CONI. Ha diretto sia la candidatura per le Olimpiadi di Roma 2024 che quella, vincente, delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 col ruolo di Chief Strategy Planning & Legacy Officer. Laureata in medicina e chirurgia nel 1995, nel 2001 si è specializzata in medicina dello sport e negli anni si è occupata della lotta al doping nello sport con diversi ruoli istituzionali. Nel 2025 è stata eletta vicepresidente vicario del CONI, un ruolo che continuerà a mantenere insieme a quello di capo delegazione della Nazionale italiana di calcio.