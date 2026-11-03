Tuttonapoli Lucca, stavolta critiche ingenerose: contro la Juve è stato tra i migliori in campo

Lorenzo Lucca, nonostante le critiche, offre una prova sufficiente contro la Juventus: i numeri della sua prestazione e le riflessioni sul futuro al Napoli

Lorenzo Lucca è finito al centro delle critiche dopo Juventus-Napoli, come d'altronde accade sempre quando mette piede in campo. Stavolta, però, gli attacchi sono a dir poco ingenerosi e ingiustificati. In una serata mediocre per tutta la squadra, l'attaccante italiano - chiamato a sostituire Rasmus Hojlund dal primo minuto - ha fornito una prova quantomeno sufficiente sul piano tecnico, mostrando il giusto atteggiamento. È un piccolo segnale positivo, uno dei pochi della sua esperienza azzurra e per questo da solo non può assolutamente bastare. Il cieco tiro al bersaglio, però, non può essere ammesso.

Lucca, i numeri della prestazione contro la Juventus

L'unico tiro in porta dell'intera partita del Napoli è stato proprio quello di Lorenzo Lucca, che al minuto 8, sul cross a rientrare di Politano, anticipa Bremer e la gira di testa: è solo il riflesso felino di Vicario a negargli il gol. Da lì, 82 minuti (più recupero) in un contesto complicato: la squadra gioca una brutta gara, Lucca fa solo 22 tocchi che prova a sfruttare al meglio. Un dato spicca su tutti: cinque duelli a terra vinti su cinque, tasso di riuscita del 100%. Il centravanti azzurro, come forse non si era mai visto prima d'ora al Napoli, riesce a svolgere un discreto lavoro spalle alla porta, proteggendo la palla e aiutando la squadra a risalire il campo in alcune occasioni. Al 20' scappa via a Lucumí e si prende il fallo: giallo per il colombiano. Poco dopo Lucca, di mestiere, conquista un'altra punizione che per poco non porta alla seconda ammonizione del difensore bianconero. Nel secondo tempo si vede di meno, complice il calo generale della formazione di Max Allegri, pur subendo altri due falli e senza mai perdere il possesso (zero palloni persi).

Il futuro di Lucca

Una delle principali esigenze del Napoli sul calciomercato resta l'acquisto di un attaccante, con il futuro di Lorenzo Lucca ancora in discussione: non è da escludere che l'attaccante possa partire in prestito o persino a titolo definitivo durante la prossima sessione invernale. Nell'analisi della singola partita, però, va riconosciuto come stavolta la sufficienza in pagella contro la Juventus sia logica e meritata.