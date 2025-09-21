Luis Enrique e l'esperimento "rugby": il PSG gli costruirà postazione in tribuna

Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, nelle ultime due partite della sua squadra - contro l'Atalanta in Champions League e contro il Lens in Ligue 1 - aveva dato il via ad una sorta di esperimento: lui ed il suo staff avevano seguito il primo tempo non dalla panchina ma dalla tribuna, con lo scopo di vedere meglio dall'alto i movimenti dei propri giocatori e fare degli accorgimenti durante l'intervallo.

L'esperimento del tecnico spagnolo, il quale ha ammesso di aver preso ispirazione dai colleghi del rugby, si può dire andato a buon fine: il club parigino gli costruirà una postazione attrezzata in tribuna per poter seguire il primo tempo delle partite dall'alto, per poi modificare le posizioni della squadra e scendere sul campo in panchina nella ripresa. Luis Enrique pochi giorni fa si è espresso così sull'argomento: "Ho pensato di fare come gli allenatori di rugby che stanno in tribuna. Da lassù si ha una prospettiva del tutto diversa rispetto alla panchina, si può controllare l'insieme del gioco, puoi prendere molte informazioni dirette. Sì capisce cosa funziona meglio e cosa meno. Vedi chi gioca bene e chi no. E quindi puoi scendere all'intervallo per prendere le decisioni migliori".