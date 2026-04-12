Strefezza in rete dopo appena 33": è il gol più veloce subito dal Napoli
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L’immediatezza del gol di Strefezza evidenzia un approccio complicato alla gara da parte del Napoli, costretto fin dai primi istanti a inseguire.
Il gol segnato da Gabriel Strefezza dopo appena 33 secondi rappresenta una vera e propria doccia gelata per il Napoli. Si tratta infatti della rete più veloce subita dagli azzurri in Serie A dal 28 gennaio 2018, quando Rodrigo Palacio andò a segno dopo soli 24 secondi con la maglia del Bologna.
Un dato che rompe gli equilibri
L’immediatezza del gol di Strefezza evidenzia un approccio complicato alla gara da parte del Napoli, costretto fin dai primi istanti a inseguire. Un episodio che ha complicato ancora di più per gli azzurri la partita del Tardini, terminata 1-1 contro il Parma. I ducali sono riusciti a strappare il terzo pareggio consecutivo alla squadra di Conte.
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