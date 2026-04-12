Flop Lucca, il Nottingham Forest lo tiene ancora fuori: ritorno al Napoli sembra certo
La sfida di Premier League tra Nottingham Forest e Aston Villa, disputata al City Ground, si è conclusa sull’1-1. I padroni di casa sono andati in svantaggio al 23’ a causa di un autogol di Murillo, ma hanno reagito trovando il pareggio al 38’ grazie a Neco Williams, servito da Callum Hudson-Odoi. Una gara equilibrata, con entrambe le squadre capaci di creare occasioni senza però riuscire a trovare il guizzo decisivo nella ripresa.
Lucca sempre più ai margini
Tra le fila della squadra guidata da Sean Dyche spicca l’assenza di Lorenzo Lucca, attaccante italiano arrivato in prestito dal Napoli a gennaio 2026. Il classe 2000 non è stato nemmeno convocato, confermando il momento complicato vissuto in Inghilterra, dove ha trovato pochissimo spazio. Il Nottingham Forest FC sembra ormai orientato a non esercitare il diritto di riscatto, rendendo probabile il ritorno del giocatore a Napoli al termine della stagione.
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