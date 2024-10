Ufficiale Lukaku ancora premiato Player of the Match: è la terza volta in sei presenze

Romelu Lukaku si è già preso il Napoli. Con due assist e un gol il belga è entrato in tutti le reti degli azzurri nel successo per 3-1 sul Como: a fine partita è stato inevitabilmente premiato come 'Panini Player of the Match' cioè miglior giocatore della partita. E' già il terzo riconoscimento che riceve Big Rom in sei presenze in questa Serie A, gli altri due contro Parma e Cagliari.