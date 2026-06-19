Lutto nel mondo del calcio: addio a Igor Protti

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Addio all'ex giocatore anche del Napoli Igor Protti

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Igor Protti. L’ex attaccante, che nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Livorno, Messina, Bari, Lazio e Napoli, combatteva da tempo contro una grave malattia. A dare la notizia è stata la famiglia attraverso un commovente messaggio pubblicato sui social. “Con immenso dolore la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati”, si legge nella nota. Nel messaggio è stato condiviso anche il saluto che Protti aveva voluto lasciare a parenti, amici e tifosi.

Parole cariche di emozione e gratitudine: “Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale”. Un pensiero rivolto soprattutto alla sua famiglia, definita “grande e meravigliosa”, e a tutte le persone che gli sono state vicine nel corso della vita. L’ex bomber ha voluto ringraziare anche i tifosi delle squadre per cui ha giocato, ricordando l’affetto ricevuto e sempre ricambiato. Il suo messaggio si chiude con una frase che racchiude il suo spirito e il suo legame con chi lo ha amato: “Sperando che sia un arrivederci e non un addio”.