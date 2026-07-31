Ultim'ora Lutto nel mondo del calcio: all'età di 66 anni si spegne Franco Baresi

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Lutto in casa Milan e in tutto il mondo del calcio. All'età di 66 anni, compiuti l'8 maggio scorso, se n'è andato Franco Baresi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online.

"Operato per un nodulo polmonare nel 2025, lo storico capitano rossonero e della Nazionale si era fatto rivedere a San Siro ed è stato anche uno degli ultimi tedofori a portare la fiamma olimpica nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Con la maglia del Milan ha giocato 719 partite vincendo sei scudetti e tre Coppa dei Campioni/Champions League, mentre in nazionale ha disputato 81 gare vincendo il Mondiale 1982".