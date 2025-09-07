Ufficiale

Macedonia del Nord-Liechtenstein, le formazioni: Elmas titolare sulla fascia

Oggi alle 17:15Notizie
di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni di Macedonia del Nord-Liechtenstein, match valido per il Gruppo J di qualificazioni ai Mondiali 2026. Tra le fila macedoni, titolare alla Proeski Arena Eljif Elmas, il centrocampista del Napoli agirà da esterno sinistro nel 4-4-2 proposto dal ct Milevski.

MACEDONIA (4-4-2): Dimitrievski; Ilievski, Stojchevski, Zajkov, Alioski; Churlinov, Alimi, Bardhi, Elmas; Miovski, Trajkovski. Ct. Milevski.

LIECHTENSTEIN (3-5-2). Büchel; Malin, Traber, Hofer; Wolfinge, Lüchinge, Nicolas, Sele, Göppel; Luque-Notaro, Saglam. Ct. Fünfstück 