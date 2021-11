Malawi-Camerun, l'azzurro Anguissa confermato nell'undici titolare

Frank-Zambo Anguissa è regolarmente tra i titolari del Camerun, impegnato nelle qualificazioni mondiali alle 14 in Malawi. Partita da non fallire perché il camerun è a quota 9 punti, a -1 dalla Costa d'Avorio prima che sarà impegnata col Mozambico. Martedì 16 invece sarà in programma lo scontro diretto tra le due nazionali.