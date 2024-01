Mangala, segnali dall'Inghilterra? L'obiettivo azzurro in campo 90' con il Nottingham

Mangala è un obiettivo concreto del Napoli. Tuttavia, dal campo non arrivano ancora segnali rilevanti: infatti, oggi è sceso in campo per 90'

Orel Mangala, centrocampista del Nottingham Forest, è un obiettivo concreto del Napoli per rinforzare il centrocampo. Gli azzurri hanno gà presentato un'offerta sul salario al centrocampista nel caso in cui fosse esercitato il riscatto, ma c'è ancora distanza tra la proposta del Napoli e le aspettative del giocatore. Riguardo la formula del trasferimento, il Napoli lavora al prestito con diritto di riscatto e in caso di mancato riscatto gli azzurri pagherebbero un conguaglio per il prestito. Il belga ha dato priorità all'Italia, con il Napoli in pole visto che la situazione con la Juventus è in stand-by.

Tuttavia, dal campo non arrivano ancora segnali rilevanti. Infatti, nella giornata di oggi il Nottingham era impegnato in trasferta contro il Brentford, e Mangala è partito titolare senza essere neanche sostituito. Situazione diversa, ad esempio, da quella di Samardzic, che nei momenti in cui è stato più vicino agli azzurri veniva lasciato in panchina dall'Udinese. Il risultato in quel caso però non è stato positivo, quindi vanno prese con le pinze situazioni del genere, considerando anche che il Nottingham Forest è 16esimo in classifica ed è quindi plausibile che in ogni caso non rinuncerebbe a mandare in campo il proprio giocatore.