Manolas non convocato: l'infrazione alle ossa del costato non gli permette di allenarsi senza dolore

Kostas Manolas salterà anche il match di domani contro il Genoa. Con la defezione di domani, il difensore greco del Napoli avrà saltato cinque gare delle ultime sette. Secondo quanto riferiscono i colleghi di Gonfialarete.com, Manolas soffre di una forte contusione al costato, un infortunio subito durante il match col Verona al San Paolo, la prima partita del ciclo iniziato dopo la sosta di ottobre: "Il centrale accusa dolore perché c’è stata un’infrazione alle ossa del costato e, a causa di ciò, quando respira sente dolore e di conseguenza non riesce ad allenarsi come dovrebbe. Ha provato a scendere in campo a Salisburgo, ma ha dovuto dare forfait. Contro la Roma, invece, si è presentato sul terreno di gioco imbottito di antidolorifici, perché non avrebbe rinunciato al ritorno all’Olimpico per nulla al mondo. Purtroppo, però, il suo rendimento è stato limitato. Ha giocato nonostante il dolore e ha fatto quello che ha potuto. Ora, però, Manolas ha deciso di fermarsi. Durante la sosta continuerà a lavorare con la speranza di rimettersi in sesto al più presto possibile".