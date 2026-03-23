Maradona da record nel weekend: lo stadio del Napoli è il sito più visitato d’Italia

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Il sindaco Manfredi ha commentato: “È stata una grande opportunità per tutti, lavoreremo per rendere queste visite permanenti”

Grande successo per lo stadio Maradona durante le Giornate FAI di Primavera. L’impianto del Napoli è stato il sito più visitato tra i 780 aperti in tutta Italia, con oltre 10mila presenze in due giorni: 4.800 sabato e 5.300 domenica. Un dato che ha contribuito al record regionale, con più di 20mila visitatori in Campania, circa la metà dei quali proprio a Fuorigrotta.

Come sono andati i tour al Maradona e le parole di Manfredi

Lunghe code già dalle prime ore del mattino, con tanti tifosi, cittadini e turisti in fila per visitare il “tempio” dedicato a Diego Armando Maradona. Cancelli aperti dalle 9 alle 14.30 e decine di volontari impegnati nell’organizzazione dei tour tra spalti, bordo campo e spogliatoi. Il sindaco Manfredi ha commentato: “È stata una grande opportunità per tutti, lavoreremo per rendere queste visite permanenti”. Un risultato che conferma il forte legame tra la città e il Napoli.