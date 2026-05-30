Futuro Conte, Ceccarini: "Punta alla Nazionale, ma resta aperto un altro scenario"

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Italiano valuta il futuro, Conte tra Nazionale e anno sabbatico.

Niccolò Ceccarini, direttore di TuttoMercatoWeb.com, nel suo editoriale ha fatto il punto su alcune panchine di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni: "A questo punto resta da capire quale potrebbe essere il futuro di Italiano. L’arrivo di Allegri a Napoli ha chiuso una porta importante e quindi ora c’è da scoprire quale strada deciderà di percorrere. In Italia ci potrebbe essere il Milan ma forse anche un’avventura all’estero.

Infine Antonio Conte. Dopo la chiusura del rapporto con il Napoli a questo punto all’orizzonte rimangono sostanzialmente due scenari. Il primo riguarda la Nazionale. L’allenatore leccese non ha mai nascosto che una soluzione del genere sarebbe più che gradita ma bisognerà aspettare il nuovo presidente federale. Anche Mancini infatti resta in corsa. L’altra è rimanere fermo un anno in attesa di un nuovo progetto. Al momento non ci sono segnali di un suo possibile ritorno alla Juventus".