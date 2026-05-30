Ultim'ora Infortunio Gilmour, il Napoli fa chiarezza: ecco il bollettino medico

vedi letture

C'è anche il comunicato ufficiale sull'infortunio di Billy Gilmour: niente Mondiali con la Scozia, farà ritorno alla SSC Napoli

Niente Mondiali per Billy Gilmour. L'infortunio al ginocchio accusato oggi in amichevole con la Scozia gli impedirà di partecipare alla Coppa del Mondo 2026: la federazione ed anche la SSC Napoli hanno comunicato il tutto in via ufficiale. Il centrocampista si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro.

La nota del club azzurro: "Billy Gilmour, infortunatosi nel corso del match tra Scozia e Curacao, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro. Il calciatore azzurro non prenderà parte alla Coppa del Mondo Fifa 2026. A Billy tutta la nostra vicinanza e gli auguri di pronta guarigione!".

Le parole del ct Steve Clarke: "Sono devastato per Billy, perché è stato una parte fondamentale della nostra campagna di qualificazione al Mondiale. Il momento in cui è arrivato questo infortunio è davvero, davvero crudele e siamo tutti vicini a lui. Sa cosa pensiamo tutti di lui come calciatore e come persona e, anche se nessuna parola potrà dargli conforto questa sera, sono certo che Billy avrà ancora molti grandi tornei davanti a sé in futuro".