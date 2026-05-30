Infortunio Gilmour, il Napoli fa chiarezza: ecco il bollettino medico
Niente Mondiali per Billy Gilmour. L'infortunio al ginocchio accusato oggi in amichevole con la Scozia gli impedirà di partecipare alla Coppa del Mondo 2026: la federazione ed anche la SSC Napoli hanno comunicato il tutto in via ufficiale. Il centrocampista si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro.
La nota del club azzurro: "Billy Gilmour, infortunatosi nel corso del match tra Scozia e Curacao, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro. Il calciatore azzurro non prenderà parte alla Coppa del Mondo Fifa 2026. A Billy tutta la nostra vicinanza e gli auguri di pronta guarigione!".
Le parole del ct Steve Clarke: "Sono devastato per Billy, perché è stato una parte fondamentale della nostra campagna di qualificazione al Mondiale. Il momento in cui è arrivato questo infortunio è davvero, davvero crudele e siamo tutti vicini a lui. Sa cosa pensiamo tutti di lui come calciatore e come persona e, anche se nessuna parola potrà dargli conforto questa sera, sono certo che Billy avrà ancora molti grandi tornei davanti a sé in futuro".
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