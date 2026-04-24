McTominay fallisce il 5-0! Lo scozzese si fa parare un rigore da Audero

McTominay fallisce il 5-0! Lo scozzese si fa parare un rigore da AuderoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:29Notizie
di Antonio Noto

All'83' il Napoli sciupa un calcio di rigore con Scott McTominay. Il penalty viene decretato da Doveri per un fallo di mano in area di Grassi, sul tiro da fuori di Giovane. Dal dischetto si presenta lo scozzose che però calcia troppo centralmente e poco forza alla sinistra di Audero, che intuisce e respinge la conclusione. Si resta sul 4-0 al Maradona. 

Radio Tutto Napoli è la prima radio tematica sul Napoli e l'unica emittente live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android) per tutte le funzioni extra dal palinsesto ai podcast. Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o con le app sulle nuove Smart Tv Android ed LG.