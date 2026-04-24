Ultimo cambio per il Napoli: standing ovation per De Bruyne

Ultimo cambio per il Napoli: standing ovation per De BruyneTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:21Notizie
di Antonio Noto

Al 75' ultimo cambio per il Napoli e standing ovation per Kevin De Bruyne. Al posto del fuoriclasse belga entra Elijf Elmas.

Radio Tutto Napoli è la prima radio tematica sul Napoli e l'unica emittente live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android) per tutte le funzioni extra dal palinsesto ai podcast. Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o con le app sulle nuove Smart Tv Android ed LG.