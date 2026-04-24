De Bruyne da record: 100 gol nei top-5 campionati europei, secondo dietro Reus

De Bruyne da record: 100 gol nei top-5 campionati europei, secondo dietro Reus TuttoNapoli.net
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Oggi alle 23:01Notizie
di Fabio Tarantino

Kevin De Bruyne ha trovato contro la Cremonese la sua prima rete su azione con la maglia del Napoli. Non solo. Come ricorda Opta, infatti, Kdb questa sera ha realizzato oggi la 100ª rete nei cinque grandi campionati europei; dal suo esordio in questi tornei (2012/13), solo Marco Reus (120) aveva già tagliato questo traguardo tra i centrocampisti in queste competizioni. Prolifico.