"Al 75' c'é chi va via...", la Curva B polemizza con chi aveva lasciato lo stadio in anticipo

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Oggi alle 22:23Notizie
di Antonio Noto

Appena concluso il cambio De Bruyne-Elmas, avvenuto al minuto 75, la Curva B espone uno striscione in risposta dei tifosi azzurri che avevano abbandonato anticipatamente lo stadio nello scorso match contro la Lazio sullo 0-2. "Al 75' c'é chi va via..."

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