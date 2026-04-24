Il Napoli si riprende il 2° posto in solitaria, 11 punti sulla zona Champions: la classifica

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La squadra di Antonio Conte s'impone 4-0 contro la Cremonese e si riporta da sola al secondo in classifica a -9 dalla capolista Inter.

Il Napoli torna alla vittoria e per la prima volta in stagione lo fa con una goleada. La squadra di Antonio Conte s'impone 4-0 contro la Cremonese e si riporta da sola al secondo in classifica a -9 dalla capolista Inter e scavacaldo di 3 punti il Milan, che domani affronterà la Juventus quarta in classifica staccata ora di 6 punti. Gli azzurri hanno inoltre un largo margine sul quinto posto occupato da Como e Roma, 11 punti. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.

Inter 78 (33 partite giocate)

Napoli 69 (34)

Milan 66 (33)

Juventus 63 (33)

Como 58 (33)

AS Roma 58 (33)

Atalanta 54 (33)

Bologna 48 (33)

SS Lazio 47 (33)

Sassuolo 45 (33)

Udinese 43 (33)

Torino 40 (33)

Genoa 39 (33)

Parma 39 (33)

Fiorentina 36 (33)

Cagliari 33 (33)

Cremonese 28 (34)

Lecce 28 (33)

Verona 18 (33)

Pisa 18 (33)