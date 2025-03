McTominay trascina la Scozia: gol decisivo nella vittoria in Grecia! Bene anche Gilmour

La Scozia passa in Grecia. Vittoria di misura per la nazionale allenata da Steve Clarke, che nella gara d’andata valida per lo spareggio di Nations League conquista un successo importantissimo grazie a Scott McTominay. Decisivo il centrocampista del Napoli, in campo 90 minuti e autore del gol su rigore al minuto 32 del primo tempo. Bene anche l’altro azzurro in campo, Billy Gilmour. L'ex Brighton ha disputato l’intero match.

