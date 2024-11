Mediaset - Ansia McTominay, la caviglia preoccupa: attesa per gli esami

A tenere in ansia il Napoli in vista della gara del Maradona contro la Roma sono le condizioni di Scott McTominay. L’ex Man United è uscito zoppicando vistosamente al 76' della sfida vinta 2-1 in Polonia e che ha permesso alla Scozia di evitare l'ultimo posto nel raggruppamento.

Situazione che ha fatto subito scattare l'allarme a Castel Volturno e che verrà approfondita appena il giocatore arriverà a Napoli. In giornata, infatti, sono previsti alcuni controlli sulla caviglia dello scozzese per valutare l'entità del problema e decidere il da farsi.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, McTominay non avrebbe subìto botte ma, scattando, avrebbe fatto un movimento innaturale con la caviglia lamentando poi un forte dolore che l'ha portato a chiedere il cambio. Al momento non è chiaro se l'infortunio sia recuperabile per la gara contro la Roma, ma a Castel Volturno c'è grande preoccupazione per le condizioni dell'incursore azzurro.