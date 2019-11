Mertens titolare in Belgio-Russia: l'azzurro in attacco con Lukaku e Hazard

Il Belgio di Dries Mertens scenderà in campo alle ore 18 per affrontare la Russia, gara valida per le qualificazioni europee anche se la Nazionale di "Ciro" come l'Italia ha già un posto a Euro 2020. Il ct lo ha schieratot tiolare, Mertens sarà affiancato in attacco da Hazard e Lukaku con De Bruyne alle loro spalle. Titolare anche l'obiettivo azzurro Castagne.

Ecco la formazione: Courtois; Alderweireld, Boyata, Vermaelen, Castagne, Witsel, De Bruyne, Hazard, Mertens, Hazard, Lukaku. In panchina Mignolet, Sels, Denayer, Tielemans, Carrasco, Cobbaut, Origi, Vanaken, Praet, Benteke, Dendoncker, Batshuayi.