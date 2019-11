Milan-Napoli, si prevede il tutto esaurito dopo la sosta: già venduti 55mila biglietti!

Manca ancora tanto alla ripresa del campionato ma in casa Milan è già alta la febbre in vista della sfida contro il Napoli. A oggi sono infatti già 55.000 i biglietti venduti per la sfida di San Siro in programma per sabato 23 novembre alle ore 18 e da domani saranno in vendita anche i tagliandi per il terzo anello rosso. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.