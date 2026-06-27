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Il Milan ha la sua punta da 70mln, Gazzetta: “Il diavolo fa gol”

Il Milan ha la sua punta da 70mln, Gazzetta: “Il diavolo fa gol”TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:20Notizie
di Daniele Rodia

Operazione da 70 milioni di euro per il nuovo Milan che chiude l'acquisto di Goncalo Ramos del Paris Saint Germain regalando a Ruben Amorin la punta portoghese. In prima pagina della Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l'operazione viene definita un colpo, con una spesa record per le casse rossonere.

Taglio basso dedicato alla goleada della Francia contro la Norvegia con uno strepitoso Ousmane Dembele, e all'operazione del Como per riportare Nico Paz sul ramo del lago.