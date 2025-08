Ufficiale Milinkovic-Savic, domani la conferenza stampa di presentazione: fissato l'orario

vedi letture

Dopo il debutto in amichevole ieri contro il Brest, Vanja Milinkovic-Savic sarà presentato domani alla stampa. Il Napoli ha fissato la conferenza di presentazione del portiere serbo, acquistato dal Torino per circa 22 milioni di euro (con pagamento dilazionato).

Milinkovic-Savic parlerà domani per la prima volta da calciatore del Napoli, direttamente dal ritiro di Castel di Sangro. L'ex SPAL e Torino incontrerà la stampa domani alle 16:15 in quel di Castel di Sangro. Su Tuttonapoli.net, come sempre, la diretta testuale.