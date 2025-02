Missione Napoli: vincere a Como per dare un messaggio al campionato

Il Napoli dopo gli ultimi pareggi consecutivi a Como deve riconquistare i 3 punti che mancano dalla gara con la Juventus.

Quanta ruggine in queste settimane in casa Napoli. Gli ultimi ultimi risultati non esaltanti hanno messo in guardia tutto l'ambiente che adesso vuole ritornare alla vittoria proprio contro il Como. Una flessione senza sconfitte per gli azzurri, con avversari di tutto rispetto in partite dove a volte si doveva, ma non si poteva fare qualcosa in più. Ovviamente, chi ha potuto ha messo subito nel mirino il mister, senza pesare il momento assieme alle mancanze qualitative, numeriche e logiche della squadra. Per queste ultime partite non è stato difficile fare la formazione, dire i nomi di chi doveva scendere in campo, ma pensare a come mettere in campo nel miglior modo la squadra.

Nonostante questo la squadra, non si è mai disunita rimanendo sempre se stessa riuscendo anche ad andare oltre le proprie possibilità come anche i numeri raccontano: 9 punti, 9 gol fatti, 7 subiti nelle ultime 5 partite. Numeri importanti, sottolineando tutte le mancanze dovute agli infortuni in queste settimane.

Questa mattina a pochi giorni dalla sfida contro il Como, proprio la lista degli infortunati si allunga con Pasquale Mazzocchi ennesimo indisponibile della corazzata di Conte. La trasferta lariana, dovrà dare la benzina giusta agli azzurri pre affronterà la settimana che porterà alla super sfida tra Napoli e Inter. Prima di pensare alle sfide d’alta quota c’è da battere il l’allievo Cesc come solo il suo maestro sa fare senza snaturarsi, usando tutte le forze dei suoi ragazzi in campo anche quando le frecce per il proprio arco sono poche, adattante oltre ogni modo e maniera.